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Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:09 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015862463.html
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями
День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:09:00+03:00
2025-05-08T20:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий медведев
единая россия
день победы
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. В ходе выступления Медведев напомнил, что еще недавно были разговоры о том, что России якобы пора прекратить отмечать День Победы. "Но для нашей страны это недопустимо. Это такая связующая нить между поколениями в гигантской, очень сложной стране, которую нельзя потерять. Если мы ее потеряем, то мы, действительно, как это ни пафосно прозвучит, можем и страну потерять. Поэтому эти даты имеют системное значение для будущего нашего государства", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015859226.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, день победы, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, День Победы, Общество
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями

Медведев: День Победы имеет системное значение для будущего России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
В ходе выступления Медведев напомнил, что еще недавно были разговоры о том, что России якобы пора прекратить отмечать День Победы.
"Но для нашей страны это недопустимо. Это такая связующая нить между поколениями в гигантской, очень сложной стране, которую нельзя потерять. Если мы ее потеряем, то мы, действительно, как это ни пафосно прозвучит, можем и страну потерять. Поэтому эти даты имеют системное значение для будущего нашего государства", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО
Вчера, 19:46
 
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