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Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями
День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:09:00+03:00
2025-05-08T20:09:00+03:00
2025-05-08T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. В ходе выступления Медведев напомнил, что еще недавно были разговоры о том, что России якобы пора прекратить отмечать День Победы. "Но для нашей страны это недопустимо. Это такая связующая нить между поколениями в гигантской, очень сложной стране, которую нельзя потерять. Если мы ее потеряем, то мы, действительно, как это ни пафосно прозвучит, можем и страну потерять. Поэтому эти даты имеют системное значение для будущего нашего государства", - сказал Медведев.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, День Победы, Общество
Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями
Медведев: День Победы имеет системное значение для будущего России