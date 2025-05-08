https://ria.ru/20250508/pobeda-2015862463.html

Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями

Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев назвал День Победы связующей нитью между поколениями

День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:09:00+03:00

2025-05-08T20:09:00+03:00

2025-05-08T20:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

дмитрий медведев

единая россия

день победы

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. День Победы имеет системное значение для будущего России, это связующая нить между поколениями, которую нельзя терять, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. В ходе выступления Медведев напомнил, что еще недавно были разговоры о том, что России якобы пора прекратить отмечать День Победы. "Но для нашей страны это недопустимо. Это такая связующая нить между поколениями в гигантской, очень сложной стране, которую нельзя потерять. Если мы ее потеряем, то мы, действительно, как это ни пафосно прозвучит, можем и страну потерять. Поэтому эти даты имеют системное значение для будущего нашего государства", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015859226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, единая россия, день победы, общество