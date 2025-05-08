Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:30 08.05.2025 (обновлено: 19:54 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015855492.html
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов и бойцы подразделения,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:30:00+03:00
2025-05-08T19:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
белгородская область
калининградская область
апти алаудинов
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015860532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0811b5eda671baeccf6b1e530b9efd59.jpg
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов и бойцы подразделения, находящиеся в составе группировки войск "Север" на передовых позициях в Белгородской области, поздравили всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне. "Мы с вами являемся потомками тех великих воинов, которые во Вторую мировую освобождали не только Советский Союз от фашизма, но и весь мир освободили от фашизма. Наши бойцы, как и положено отмечают 9 мая на передовых позициях. Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы - Россия - ему не по зубам", - сказал Алаудинов в поздравлении с Днём Победы. В разговоре с РИА Новости он отметил, у многих бойцов "Ахмата" деды внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. "Родной брат дедушки сейчас похоронен в Калининградской области в братской могиле, он умер от пули снайпера", - рассказал РИА Новости артиллерист "Ахмата" с позывным "Каспер". Бойцы рассказали, что среди их дедов и прадедов были и как те, кто дошел до Берлина, так и труженики тыла. "Мои деды они не воевали, но я знаю, что на токарных станках работали, они по-своему помогали", - поделился своей историей с РИА новости другой боец с позывным "Пловец". К поздравлениям командира присоединились и бойцы спецназа "Ахмат", выразив уверенность, что победа обязательно будет за Россией.
https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html
https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
россия
белгородская область
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов и бойцы СВО поздравили россиян с Днем Победы
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и бойцы подразделения в составе группировки "Север" поздравили россиян с Днем Победы
2025-05-08T19:30
true
PT2M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015860532_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_f15037f8916b75ec5e675b5d200c5490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, белгородская область, калининградская область, апти алаудинов, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Белгородская область, Калининградская область, Апти Алаудинов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы

Алаудинов и бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов и бойцы подразделения, находящиеся в составе группировки войск "Север" на передовых позициях в Белгородской области, поздравили всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы с вами являемся потомками тех великих воинов, которые во Вторую мировую освобождали не только Советский Союз от фашизма, но и весь мир освободили от фашизма. Наши бойцы, как и положено отмечают 9 мая на передовых позициях. Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы - Россия - ему не по зубам", - сказал Алаудинов в поздравлении с Днём Победы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков
Вчера, 14:44
В разговоре с РИА Новости он отметил, у многих бойцов "Ахмата" деды внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
"Родной брат дедушки сейчас похоронен в Калининградской области в братской могиле, он умер от пули снайпера", - рассказал РИА Новости артиллерист "Ахмата" с позывным "Каспер".
Бойцы рассказали, что среди их дедов и прадедов были и как те, кто дошел до Берлина, так и труженики тыла.
"Мои деды они не воевали, но я знаю, что на токарных станках работали, они по-своему помогали", - поделился своей историей с РИА новости другой боец с позывным "Пловец".
К поздравлениям командира присоединились и бойцы спецназа "Ахмат", выразив уверенность, что победа обязательно будет за Россией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Вчера, 12:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияБелгородская областьКалининградская областьАпти Алаудинов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала