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Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов и бойцы подразделения,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:30:00+03:00
2025-05-08T19:30:00+03:00
2025-05-08T19:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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апти алаудинов
80-летие победы в великой отечественной войне
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов и бойцы подразделения, находящиеся в составе группировки войск "Север" на передовых позициях в Белгородской области, поздравили всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне. "Мы с вами являемся потомками тех великих воинов, которые во Вторую мировую освобождали не только Советский Союз от фашизма, но и весь мир освободили от фашизма. Наши бойцы, как и положено отмечают 9 мая на передовых позициях. Мы, как и наши деды, будем доказывать нашему врагу, что мы - Россия - ему не по зубам", - сказал Алаудинов в поздравлении с Днём Победы. В разговоре с РИА Новости он отметил, у многих бойцов "Ахмата" деды внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. "Родной брат дедушки сейчас похоронен в Калининградской области в братской могиле, он умер от пули снайпера", - рассказал РИА Новости артиллерист "Ахмата" с позывным "Каспер". Бойцы рассказали, что среди их дедов и прадедов были и как те, кто дошел до Берлина, так и труженики тыла. "Мои деды они не воевали, но я знаю, что на токарных станках работали, они по-своему помогали", - поделился своей историей с РИА новости другой боец с позывным "Пловец". К поздравлениям командира присоединились и бойцы спецназа "Ахмат", выразив уверенность, что победа обязательно будет за Россией.
https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html
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Командир "Ахмата" Апти Алаудинов и бойцы СВО поздравили россиян с Днем Победы
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и бойцы подразделения в составе группировки "Север" поздравили россиян с Днем Победы
2025-05-08T19:30
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общество, россия, белгородская область, калининградская область, апти алаудинов, 80-летие победы в великой отечественной войне, вооруженные силы рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Белгородская область, Калининградская область, Апти Алаудинов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы
Алаудинов и бойцы "Ахмата" поздравили россиян с наступающим Днем Победы