https://ria.ru/20250508/pobeda-2015771538.html

Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:47:00+03:00

2025-05-08T12:47:00+03:00

2025-05-08T13:13:00+03:00

москва

россия

казахстан

80-летие победы в великой отечественной войне

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​

https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015771636.html

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Прибытие Президента Казахстана Токаева в Россию Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-08T12:47 true PT0M06S

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москва, россия, казахстан, касым-жомарт токаев