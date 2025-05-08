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Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:47 08.05.2025 (обновлено: 13:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015771538.html
Президент Казахстана прибыл в Москву
Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Казахстана прибыл в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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москва
россия
казахстан
80-летие победы в великой отечественной войне
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​
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353
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Прибытие Президента Казахстана Токаева в Россию
Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости
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москва, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
Москва, Россия, Казахстан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана прибыл в Москву

Токаев прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Лукашенко прибыл в Москву
Вчера, 12:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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