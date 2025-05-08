https://ria.ru/20250508/pobeda-2015771538.html
Президент Казахстана прибыл в Москву
Президент Казахстана прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Казахстана прибыл в Москву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:47:00+03:00
2025-05-08T12:47:00+03:00
2025-05-08T13:13:00+03:00
москва
россия
казахстан
80-летие победы в великой отечественной войне
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015771636.html
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Прибытие Президента Казахстана Токаева в Россию
Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-08T12:47
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РИА Новости
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москва, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
Москва, Россия, Казахстан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана прибыл в Москву
Токаев прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы