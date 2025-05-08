https://ria.ru/20250508/peterburg-2015840611.html

В Петербурге в честь 80-летия Победы зажгут факелы Ростральных колонн

В Петербурге в честь 80-летия Победы зажгут факелы Ростральных колонн - РИА Новости, 08.05.2025

В Петербурге в честь 80-летия Победы зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн зажгут в Санкт-Петербурге 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:25:00+03:00

2025-05-08T18:25:00+03:00

2025-05-08T18:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

санкт-петербург

нева (река)

александр беглов

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Факелы Ростральных колонн зажгут в Санкт-Петербурге 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В честь 80-летия Великой Победы 9 мая в Петербурге дважды зажгут факелы на Ростральных колоннах. Они будут гореть во время военного парада с 9.00 до 12.00 и с 19.00 до 23.00, в том числе под залпы праздничного салюта", - говорится в сообщении. Также вечером 9 мая в 21.50 небо над Монументом героическим защитникам Ленинграда на площади Победы озарят "Лучи Победы". Два скрещенных луча от прожекторов, установленных на высотках Московского проспекта, можно будет видеть до четырех часов утра 10 мая. "Факелы Ростральных колонн и "Лучи Победы" - неотъемлемая часть торжеств, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и подвигу Города-Героя Ленинграда. В эти дни лучи прожекторов появляются в небе там, где, в том числе, проходил передний край обороны города - над площадью Победы и монументом "Героическим защитникам Ленинграда". Огонь факелов над Невой и "Лучи Победы" стали символом несокрушимого духа жителей Ленинграда и воинов, отстоявших город", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. При обороне Ленинграда прожекторы использовали для защиты от налетов вражеской авиации. Лучи создавали световое поле протяженностью до 20-30 километров, обеспечивая работу советской истребительной авиации и зенитчиков. Акция "Лучи Победы" проводится каждый год в памятные для страны и города даты: в День прорыва блокады Ленинграда, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Победы и в день завершения Ленинградской битвы. Световое оборудование на крышах высотных зданий на Московском проспекте было установлено 15 лет назад. К 80-летию Победы световую систему модернизировали. На смену энергоемким ксеноновым лампам пришли современные лазерные светодиодные прожекторы. Они обладают узконаправленной оптикой и управляются дистанционно.

https://ria.ru/20250506/rossija-2015232693.html

https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html

ленинград

санкт-петербург

нева (река)

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общество, ленинград, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне