https://ria.ru/20250508/peskov-2015790891.html
Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков
Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2025
Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков
Россия в вопросе украинского урегулирования хочет, чтобы ее законные интересы были учтены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:39:00+03:00
2025-05-08T14:39:00+03:00
2025-05-08T15:07:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в вопросе украинского урегулирования хочет, чтобы ее законные интересы были учтены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции. Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250508/peskov-2015796655.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков
Песков: Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов