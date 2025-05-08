https://ria.ru/20250508/peskov-2015790891.html

Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков

Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2025

Россия в украинском вопросе желает учета своих интересов, заявил Песков

Россия в вопросе украинского урегулирования хочет, чтобы ее законные интересы были учтены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:39:00+03:00

2025-05-08T14:39:00+03:00

2025-05-08T15:07:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия в вопросе украинского урегулирования хочет, чтобы ее законные интересы были учтены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции. Что важно, так это позаботиться о первоначальных причинах СВО, потому что они строго взаимосвязаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250508/peskov-2015796655.html

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