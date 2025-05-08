https://ria.ru/20250508/peskov-2015782110.html
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле
Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:53:00+03:00
2025-05-08T13:53:00+03:00
2025-05-08T14:04:00+03:00
россия
китай
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Китай является важным для нас партнером… Мы нацелены на продолжение этого очень позитивного диалога", - сказал Песков журналистам.Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
https://ria.ru/20250508/putin-2015764036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле
Песков: Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем