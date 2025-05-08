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Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
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13:53 08.05.2025 (обновлено: 14:04 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peskov-2015782110.html
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле
Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:53:00+03:00
2025-05-08T14:04:00+03:00
россия
китай
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Китай является важным для нас партнером… Мы нацелены на продолжение этого очень позитивного диалога", - сказал Песков журналистам.Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
https://ria.ru/20250508/putin-2015764036.html
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россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле

Песков: Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Китай является важным для нас партнером… Мы нацелены на продолжение этого очень позитивного диалога", - сказал Песков журналистам.
Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
Путин о важности взаимных поставок сельхозтоваров между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в агропромышленной сфере
Вчера, 12:05
 
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