https://ria.ru/20250508/peskov-2015782110.html

Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле

Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025

Россия нацелена на позитивный диалог с Китаем, заявили в Кремле

Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:53:00+03:00

2025-05-08T13:53:00+03:00

2025-05-08T14:04:00+03:00

россия

китай

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Китай является важным для нас партнером… Мы нацелены на продолжение этого очень позитивного диалога", - сказал Песков журналистам.Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250508/putin-2015764036.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, дмитрий песков, в мире