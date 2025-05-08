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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025
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13:51 08.05.2025 (обновлено: 14:05 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peskov-2015781991.html
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:51:00+03:00
2025-05-08T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры продолжают глубокий и основательный диалог. Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", - сказал Песков журналистам.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин ведут диалог в интересах народов России и Китая

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Наши лидеры продолжают глубокий и основательный диалог. Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", - сказал Песков журналистам.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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