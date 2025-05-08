https://ria.ru/20250508/peskov-2015781991.html

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:51:00+03:00

2025-05-08T13:51:00+03:00

2025-05-08T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наши лидеры продолжают глубокий и основательный диалог. Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", - сказал Песков журналистам.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире