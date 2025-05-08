https://ria.ru/20250508/peregovory-2015781342.html
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 08.05.2025
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились
Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:44:00+03:00
2025-05-08T13:44:00+03:00
2025-05-08T13:46:00+03:00
си цзиньпин
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015752782_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_1fc16ba1ff99845baf413758955f7498.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран проходят в Кремле. Путин в начале беседы с Си Цзиньпином в узком составе подчеркнул, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран.После завершения официальных переговоров контакты российских и китайских представителей продолжатся в формате официального завтрака. Кроме того, в Кремле запланирована беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз в формате чаепития.
https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015752782_129:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_effe12011c1ab64cbe4c18f0e9a95011.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились через 3,5 часа