https://ria.ru/20250508/peregovory-2015781342.html

Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились

Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 08.05.2025

Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились

Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:44:00+03:00

2025-05-08T13:44:00+03:00

2025-05-08T13:46:00+03:00

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран проходят в Кремле. Путин в начале беседы с Си Цзиньпином в узком составе подчеркнул, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран.После завершения официальных переговоров контакты российских и китайских представителей продолжатся в формате официального завтрака. Кроме того, в Кремле запланирована беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз в формате чаепития.

https://ria.ru/20250508/putin-2015768942.html

россия

китай

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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин