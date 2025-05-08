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Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 08.05.2025
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13:44 08.05.2025 (обновлено: 13:46 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015781342.html
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 08.05.2025
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились
Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:44:00+03:00
2025-05-08T13:46:00+03:00
си цзиньпин
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран проходят в Кремле. Путин в начале беседы с Си Цзиньпином в узком составе подчеркнул, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран.После завершения официальных переговоров контакты российских и китайских представителей продолжатся в формате официального завтрака. Кроме того, в Кремле запланирована беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз в формате чаепития.
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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин
Официальные переговоры Путин и Си Цзиньпина завершились

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились через 3,5 часа

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, они продолжались около трех с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран проходят в Кремле. Путин в начале беседы с Си Цзиньпином в узком составе подчеркнул, что Россия и Китай развивают связи во благо народов и не против других стран.
После завершения официальных переговоров контакты российских и китайских представителей продолжатся в формате официального завтрака. Кроме того, в Кремле запланирована беседа Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз в формате чаепития.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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