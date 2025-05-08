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"Мультяшная пародия". В США неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 08.05.2025
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10:46 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015751855.html
"Мультяшная пародия". В США неожиданно высказались о переговорах с Россией
"Мультяшная пародия". В США неожиданно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 08.05.2025
"Мультяшная пародия". В США неожиданно высказались о переговорах с Россией
У спецпосланника президента США Кита Келлога нет никакого уровня доверия в переговорах с Россией по Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:46:00+03:00
2025-05-08T10:46:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. У спецпосланника президента США Кита Келлога нет никакого уровня доверия в переговорах с Россией по Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьется ничего", — указал Макгрегор.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывают удивление, поскольку Россия никогда не была против прекращения огня.Американский лидер Дональд Трамп 4 мая заявил в интервью телеканалу NBC News, что Вашингтон достиг большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего — с другой.Глава Белого дома уточнил, что надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250508/politico-2015735474.html
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в мире, россия, москва, мария захарова, кит келлог, министерство обороны сша, дональд трамп, украина
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова, Кит Келлог, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Украина
"Мультяшная пародия". В США неожиданно высказались о переговорах с Россией

Макгрегор: у Келлога нет никакого доверия в переговорах с Россией

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог в Киеве
Кит Келлог в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. У спецпосланника президента США Кита Келлога нет никакого уровня доверия в переговорах с Россией по Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«
"Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьется ничего", — указал Макгрегор.
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Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием вызывают удивление, поскольку Россия никогда не была против прекращения огня.
Американский лидер Дональд Трамп 4 мая заявил в интервью телеканалу NBC News, что Вашингтон достиг большего прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с одной из сторон и меньшего — с другой.
Глава Белого дома уточнил, что надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
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В миреРоссияМоскваМария ЗахароваКит КеллогМинистерство обороны СШАДональд ТрампУкраина
 
 
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