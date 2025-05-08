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Новый папа римский призвал верующих к миру - РИА Новости, 08.05.2025
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Религия
 
20:35 08.05.2025 (обновлено: 21:36 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/papa-2015867942.html
Новый папа римский призвал верующих к миру
Новый папа римский призвал верующих к миру - РИА Новости, 08.05.2025
Новый папа римский призвал верующих к миру
Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:35:00+03:00
2025-05-08T21:36:00+03:00
религия
в мире
ватикан
папа римский
папа римский лев xiv
сша
перу
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 8 мая - РИА Новости. Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога."Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!", - сказал новый Папа.Понтифик напомнил о последнем призыве к миру, который сделал папа Франциск в Пасхальное Воскресение накануне своей кончины.В традиционном обращении Urbi et Orbi ("Городу и миру") новый понтифик заявил, что "человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь"."Помогите нам, друг другу построить мосты со диалогом, со встречей, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в вечном мире", - сказал папа Лев, ставший первым понтификом из США.Представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран в четверг новым, 267-м папой Римским. Его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве."Вместе с ними и вами мы будем идти вместе как единая Церковь, в поисках мира и справедливости, всегда стремясь трудиться как мужчины и женщины, верные Иисусу Христу, без страха, провозглашать Евангелие и быть миссионерами", - сказал Папа. В заключение он обратился к верующим на испанском языке, напомнив о годах работы в Перу.
https://ria.ru/20250508/putin-2015873190.html
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ватикан
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в мире, ватикан, папа римский, папа римский лев xiv, сша, перу, франциск (хорхе марио бергольо), иисус христос
Религия, В мире, Ватикан, Папа Римский, Папа римский Лев XIV, США, Перу, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иисус Христос
Новый папа римский призвал верующих к миру

Папа римский Лев XIV призвал верующих строить мосты диалога ради мира

© AP Photo / Luca BrunoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Папа Римский Лев XIV
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ВАТИКАН, 8 мая - РИА Новости. Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога.
"Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!", - сказал новый Папа.
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин поздравил нового папу римского с избранием
Вчера, 21:01
Понтифик напомнил о последнем призыве к миру, который сделал папа Франциск в Пасхальное Воскресение накануне своей кончины.
В традиционном обращении Urbi et Orbi ("Городу и миру") новый понтифик заявил, что "человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь".
"Помогите нам, друг другу построить мосты со диалогом, со встречей, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в вечном мире", - сказал папа Лев, ставший первым понтификом из США.
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин пожелал новому папе римскому успехов и здоровья
Вчера, 21:04
Представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран в четверг новым, 267-м папой Римским. Его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.
Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве.
"Вместе с ними и вами мы будем идти вместе как единая Церковь, в поисках мира и справедливости, всегда стремясь трудиться как мужчины и женщины, верные Иисусу Христу, без страха, провозглашать Евангелие и быть миссионерами", - сказал Папа. В заключение он обратился к верующим на испанском языке, напомнив о годах работы в Перу.
Новый папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Трамп поздравил кардинала из США с избранием на пост папы
Вчера, 20:31
 
РелигияВ миреВатиканПапа РимскийПапа римский Лев XIVСШАПеруФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иисус Христос
 
 
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