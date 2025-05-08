https://ria.ru/20250508/papa-2015867942.html

Новый папа римский призвал верующих к миру

Новый папа римский призвал верующих к миру - РИА Новости, 08.05.2025

Новый папа римский призвал верующих к миру

Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:35:00+03:00

2025-05-08T20:35:00+03:00

2025-05-08T21:36:00+03:00

религия

в мире

ватикан

папа римский

папа римский лев xiv

сша

перу

франциск (хорхе марио бергольо)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015865892_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d6ec4cd96ad2644af363883a0d1b97bd.jpg

ВАТИКАН, 8 мая - РИА Новости. Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога."Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!", - сказал новый Папа.Понтифик напомнил о последнем призыве к миру, который сделал папа Франциск в Пасхальное Воскресение накануне своей кончины.В традиционном обращении Urbi et Orbi ("Городу и миру") новый понтифик заявил, что "человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь"."Помогите нам, друг другу построить мосты со диалогом, со встречей, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в вечном мире", - сказал папа Лев, ставший первым понтификом из США.Представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран в четверг новым, 267-м папой Римским. Его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве."Вместе с ними и вами мы будем идти вместе как единая Церковь, в поисках мира и справедливости, всегда стремясь трудиться как мужчины и женщины, верные Иисусу Христу, без страха, провозглашать Евангелие и быть миссионерами", - сказал Папа. В заключение он обратился к верующим на испанском языке, напомнив о годах работы в Перу.

https://ria.ru/20250508/putin-2015873190.html

https://ria.ru/20250508/putin-2015873321.html

https://ria.ru/20250508/papa-2015865772.html

ватикан

сша

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ватикан, папа римский, папа римский лев xiv, сша, перу, франциск (хорхе марио бергольо), иисус христос