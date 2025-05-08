Рейтинг@Mail.ru
Пакистан атаковал военные базы Индии - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 08.05.2025 (обновлено: 22:44 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015861466.html
Пакистан атаковал военные базы Индии
Пакистан атаковал военные базы Индии - РИА Новости, 08.05.2025
Пакистан атаковал военные базы Индии
Военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению с использованием ракет и беспилотников, потерь нет, сообщил объединенный штаб обороны... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:02:00+03:00
2025-05-08T22:44:00+03:00
в мире
пакистан
индия
джамму
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014251492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b2d3c77171a87524386873f91e786be.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — РИА Новости. Военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению с использованием ракет и беспилотников, потерь нет, сообщил объединенный штаб обороны Индии в соцсети X."Военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре, расположенные вблизи международной границы в Джамму и Кашмире, подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников. Потерь нет. Угроза нейтрализована индийскими вооруженными силами", — говорится в заявлении. Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html
https://ria.ru/20250508/indiya-2015766132.html
пакистан
индия
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014251492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_548ca86b816e641efbd4b99fc8fefaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, индия, джамму, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Джамму, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан атаковал военные базы Индии

Пакистан атаковал военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные на окраине Джамму
Индийские военные на окраине Джамму - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные на окраине Джамму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — РИА Новости. Военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению с использованием ракет и беспилотников, потерь нет, сообщил объединенный штаб обороны Индии в соцсети X.
"Военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре, расположенные вблизи международной границы в Джамму и Кашмире, подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников. Потерь нет. Угроза нейтрализована индийскими вооруженными силами", — говорится в заявлении.
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Самый масштабный". СМИ сообщили, что произошло между Индией и Пакистаном
Вчера, 12:52
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Индия заявила об ударах по радарам и системам ПВО в Пакистане
Вчера, 12:14
 
В миреПакистанИндияДжаммуОперация Синдур в Пакистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала