https://ria.ru/20250508/pakistan-2015861466.html

Пакистан атаковал военные базы Индии

Пакистан атаковал военные базы Индии - РИА Новости, 08.05.2025

Пакистан атаковал военные базы Индии

Военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению с использованием ракет и беспилотников, потерь нет, сообщил объединенный штаб обороны... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:02:00+03:00

2025-05-08T20:02:00+03:00

2025-05-08T22:44:00+03:00

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пакистан

индия

джамму

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — РИА Новости. Военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению с использованием ракет и беспилотников, потерь нет, сообщил объединенный штаб обороны Индии в соцсети X."Военные базы в Джамму, Патханкоте и Удхампуре, расположенные вблизи международной границы в Джамму и Кашмире, подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников. Потерь нет. Угроза нейтрализована индийскими вооруженными силами", — говорится в заявлении. Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, Исламабад нанес ответные удары.Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, операция синдур в пакистане