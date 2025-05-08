В Пакистане заявили, что аэропорты полностью работоспособны
Управление аэропортов Пакистана заявило, что аэропорты полностью работоспособны
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Управление аэропортов Пакистана заявило, что все пакистанские аэропорты "полностью работоспособны", а воздушное пространство над страной "открыто и полностью безопасно для гражданской авиации".
"Все аэропорты в Пакистане полностью работоспособны... Наше национальное воздушное пространство открыто и полностью безопасно для гражданской авиации", - цитирует заявление управления телеканал Samaa TV.
Согласно ведомству, обеспечивается бесперебойный поток внутренних и международных рейсов. При этом управление рекомендовало пассажирам уточнять расписание рейсов у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт, говорится в сообщении телеканала.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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