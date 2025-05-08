https://ria.ru/20250508/pakistan-2015717119.html

В Пакистане заявили, что аэропорты полностью работоспособны

В Пакистане заявили, что аэропорты полностью работоспособны - РИА Новости, 08.05.2025

В Пакистане заявили, что аэропорты полностью работоспособны

Управление аэропортов Пакистана заявило, что все пакистанские аэропорты "полностью работоспособны", а воздушное пространство над страной "открыто и полностью... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T01:30:00+03:00

2025-05-08T01:30:00+03:00

2025-05-08T01:30:00+03:00

в мире

пакистан

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кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Управление аэропортов Пакистана заявило, что все пакистанские аэропорты "полностью работоспособны", а воздушное пространство над страной "открыто и полностью безопасно для гражданской авиации". "Все аэропорты в Пакистане полностью работоспособны... Наше национальное воздушное пространство открыто и полностью безопасно для гражданской авиации", - цитирует заявление управления телеканал Samaa TV. Согласно ведомству, обеспечивается бесперебойный поток внутренних и международных рейсов. При этом управление рекомендовало пассажирам уточнять расписание рейсов у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт, говорится в сообщении телеканала. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015413679.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане