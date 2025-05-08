https://ria.ru/20250508/otnosheniya-2015812484.html

Россия и Китай заявили о важности конструктивных отношений между странами

Россия и Китай заявили о важности конструктивных отношений между странами - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай заявили о важности конструктивных отношений между странами

Россия и Китай заявили о важности поддержания конструктивных отношений между крупными державами, в том числе при решении глобальных стратегических вопросов. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:09:00+03:00

2025-05-08T16:09:00+03:00

2025-05-08T16:09:00+03:00

россия

китай

политика

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай заявили о важности поддержания конструктивных отношений между крупными державами, в том числе при решении глобальных стратегических вопросов. Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подчеркивают важность поддержания конструктивных отношений между крупными державами, в том числе при решении глобальных стратегических вопросов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, политика, владимир путин, си цзиньпин