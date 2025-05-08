https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html

"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы

"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы - РИА Новости, 08.05.2025

"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы

Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:03:00+03:00

2025-05-08T13:03:00+03:00

2025-05-08T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Под контролем Украины находится 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы", — предупредил Орбан.Политик также указал, что его страна отказывается спасать Украину от банкротства.Накануне Орбан раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например сахар, мед и куриные яйца.Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015751855.html

https://ria.ru/20250508/politico-2015735474.html

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украина, европа, венгрия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, евросоюз, в мире