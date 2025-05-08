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"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы - РИА Новости, 08.05.2025
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13:03 08.05.2025 (обновлено: 16:49 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы - РИА Новости, 08.05.2025
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы
Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:03:00+03:00
2025-05-08T16:49:00+03:00
украина
европа
венгрия
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.&quot;Под контролем Украины находится 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы&quot;, — предупредил Орбан.Политик также указал, что его страна отказывается спасать Украину от банкротства.Накануне Орбан раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например сахар, мед и куриные яйца.Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015751855.html
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украина, европа, венгрия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, евросоюз, в мире
Украина, Европа, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы

Орбан: Украина представляет угрозу европейскому сельскому хозяйству

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«

"Под контролем Украины находится 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы", — предупредил Орбан.

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Политик также указал, что его страна отказывается спасать Украину от банкротства.
Накануне Орбан раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.
В июне 2022 года Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из республики, чтобы помочь ей увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у местных фермеров. Тем не менее беспошлинный режим для Украины продлевали ежегодно, очередной срок истекает 5 июня 2025 года. При этом ЕС из-за превышения лимитов импорта восстанавливал пошлины на некоторые украинские товары, например сахар, мед и куриные яйца.
Кроме того, Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит.
Эти решения вызвали возмущение среди европейских фермеров. Так, в Польше они требовали прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
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