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В Оренбургской области сняли опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/opasnost-2015751028.html
В Оренбургской области сняли опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области сняли опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2025
В Оренбургской области сняли опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотниками, объявленная на территории Оренбургской области, снята, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:39:00+03:00
2025-05-08T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
оренбургская область
евгений солнцев
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками, объявленная на территории Оренбургской области, снята, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. Ранее он сообщал, что с 9.05 (7.05 мск) в регионе была объявлена опасность атаки беспилотниками. "С 12.00 местного времени (10.00 мск –ред.) отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области",- написал Солнцев.
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происшествия, оренбургская область, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области сняли опасность атаки беспилотников

Солнцев: в Оренбургской области сняли опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками, объявленная на территории Оренбургской области, снята, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что с 9.05 (7.05 мск) в регионе была объявлена опасность атаки беспилотниками.
"С 12.00 местного времени (10.00 мск –ред.) отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области",- написал Солнцев.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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