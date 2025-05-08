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В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:21:00+03:00
2025-05-08T06:21:00+03:00
2025-05-08T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении. Опасность была объявлена в 3.44 мск и продлилась 2 часа 19 минут.
https://ria.ru/20250508/bespilotniki-2015726371.html
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА