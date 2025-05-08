https://ria.ru/20250508/opasnost-2015725298.html

В Рязани отменили опасность атаки БПЛА

В Рязани отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025

В Рязани отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:13:00+03:00

2025-05-08T05:13:00+03:00

2025-05-08T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязань

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 2.41 мск и продлилась 2 часа 20 минут.

https://ria.ru/20250508/opasnost-2015724737.html

рязань

рязанская область

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рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)