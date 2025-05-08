https://ria.ru/20250508/opasnost-2015718053.html

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025

В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T02:12:00+03:00

2025-05-08T02:12:00+03:00

2025-05-08T02:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8ad2d5effdbe0f3696de43802811b2b6.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотными воздушными судами была объявлена на территории Татарстана в среду в 23.45 мск и продлилась 1 час 45 минут. "Внимание! На территории республики Татарстан с 01 часов 30 минут снят режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250508/opasnost-2015713844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)