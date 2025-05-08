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В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/opasnost-2015718053.html
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:12:00+03:00
2025-05-08T02:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки беспилотными воздушными судами была объявлена на территории Татарстана в среду в 23.45 мск и продлилась 1 час 45 минут. "Внимание! На территории республики Татарстан с 01 часов 30 минут снят режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: в Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность атаки беспилотными воздушными судами была объявлена на территории Татарстана в среду в 23.45 мск и продлилась 1 час 45 минут.
"Внимание! На территории республики Татарстан с 01 часов 30 минут снят режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
Город Алексин, Тульская область - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 34 часа
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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