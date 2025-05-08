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В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:20:00+03:00
2025-05-08T00:20:00+03:00
2025-05-08T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области", - написал Солнцев в Telegram-канале.
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оренбургская область, евгений солнцев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Происшествия
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Солнцев: в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА