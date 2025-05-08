https://ria.ru/20250508/opasnost-2015714215.html
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:17:00+03:00
2025-05-08T00:17:00+03:00
2025-05-08T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА