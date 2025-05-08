https://ria.ru/20250508/opasnost-2015713844.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 34 часа

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 34 часа - РИА Новости, 08.05.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА спустя 34 часа

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области спустя 34 часа, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 08.05.2025

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специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области спустя 34 часа, сообщает глава региона Дмитрий Миляев. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА!" - написал он в Telegram-канале. Угрозу атаки дронов в Тульской области объявили в 13.10 мск во вторник. За это время, по словам Миляева, дежурные средства ПВО отразили пять атак БПЛА. Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорией региона.

https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015713228.html

тульская область

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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)