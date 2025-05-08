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Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 08.05.2025
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19:02 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/novak-2015848308.html
Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2"
Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2"
Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:02:00+03:00
2025-05-08T19:02:00+03:00
экономика
россия
китай
москва
александр новак
владимир путин
си цзиньпин
сила сибири — 2
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве дали указание ускорить эту работу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы обсуждали, что это действительно важный проект ("Сила Сибири 2" - ред.). Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указания ускорить эту работу", - ответил Новак на вопрос о прогрессе в переговорах. Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Председатель КНР по приглашению Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html
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экономика, россия, китай, москва, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Москва, Александр Новак, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сила Сибири — 2
Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2"

Новак: лидеры РФ и КНР указали компаниям ускорить переговоры по "Силе Сибири 2"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопровод на ГПЗ
Трубопровод на ГПЗ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве дали указание ускорить эту работу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Накопилась критическая масса проблем". О чем предупредили Путин и Си
Вчера, 18:00
"Мы обсуждали, что это действительно важный проект ("Сила Сибири 2" - ред.). Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указания ускорить эту работу", - ответил Новак на вопрос о прогрессе в переговорах.
Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
Председатель КНР по приглашению Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Корректировка маршрута "Силы Сибири-2" не обсуждалась, заявил Новак
Вчера, 14:01
 
ЭкономикаРоссияКитайМоскваАлександр НовакВладимир ПутинСи ЦзиньпинСила Сибири — 2
 
 
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