https://ria.ru/20250508/novak-2015848308.html

Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2"

Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить переговоры по "Силе Сибири 2"

Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:02:00+03:00

2025-05-08T19:02:00+03:00

2025-05-08T19:02:00+03:00

экономика

россия

китай

москва

александр новак

владимир путин

си цзиньпин

сила сибири — 2

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский и китайский бизнес ведет переговоры касательно экономических условий проекта газопровода "Сила Сибири 2", а лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве дали указание ускорить эту работу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы обсуждали, что это действительно важный проект ("Сила Сибири 2" - ред.). Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указания ускорить эту работу", - ответил Новак на вопрос о прогрессе в переговорах. Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Председатель КНР по приглашению Путина находится с государственным визитом в России с 7 по 10 мая. В четверг стороны провели в Москве переговоры. Накануне переговоров министр энергетики РФ Сергей Цивилев сказал журналистам, что они находятся в "активной стадии", но маловероятно, что контракт на поставки газа может быть подписан до 9 мая.

https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html

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россия

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экономика, россия, китай, москва, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири — 2