https://ria.ru/20250508/novak-2015782918.html

Корректировка маршрута "Силы Сибири-2" не обсуждалась, заявил Новак

Корректировка маршрута "Силы Сибири-2" не обсуждалась, заявил Новак - РИА Новости, 08.05.2025

Корректировка маршрута "Силы Сибири-2" не обсуждалась, заявил Новак

Возможность корректировки маршрута газопровода "Сила Сибири 2" минуя Монголию не обсуждалась, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:01:00+03:00

2025-05-08T14:01:00+03:00

2025-05-08T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Возможность корректировки маршрута газопровода "Сила Сибири 2" минуя Монголию не обсуждалась, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В четверг в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина."Нет, никогда и не обсуждалось", - ответил он на вопрос, может ли быть скорректирован маршрут газопровод "Сила Сибири 2" в обход Монголии.Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.Соглашение об основных условиях поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "Силе Сибири-2" было подписано в Китае 8 мая 2015 года.Многие важные вопросы с этим проектом уже согласованы всеми сторонами, но отраслевые эксперты считают, что длительность переговоров указывает на сохраняющиеся "нерешенные моменты". Например, появление обсуждений альтернативного маршрута поставок газа – транзит через Казахстан мощностью до 45 миллиардов кубометров, а не через Монголию.

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сила сибири — 2, монголия, россия, китай, александр новак, владимир путин, си цзиньпин, в мире