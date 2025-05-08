https://ria.ru/20250508/norvegiya-2015822969.html

В Норвегии опубликовали новую стратегию нацбезопасности

В Норвегии опубликовали новую стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 08.05.2025

В Норвегии опубликовали новую стратегию нацбезопасности

Норвегия в опубликованной в четверг новой стратегии национальной безопасности выразила намерение работать над укреплением оборонного сотрудничества с... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:02:00+03:00

2025-05-08T17:02:00+03:00

2025-05-08T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Норвегия в опубликованной в четверг новой стратегии национальной безопасности выразила намерение работать над укреплением оборонного сотрудничества с Евросоюзом. "Тесное оборонное сотрудничество уже хорошо налажено в регионе Северных стран, и оно будет укрепляться и дальше. Мы также предпринимаем шаги по расширению сотрудничества Северных стран и стран Балтии. Мы будем укреплять наше двустороннее стратегическое сотрудничество с близкими союзниками, в частности с Великобританией, Германией, Францией и Польшей... Большее внимание к обороне в ЕС принесёт Норвегии выгоду. Норвегия будет работать над дальнейшим укреплением своего сотрудничества в области безопасности и обороны с ЕС", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Норвегии. В документе также указывается, что сотрудничество в сфере обороны и безопасности в Северной Европе становится "всё более регламентированным, оперативным и обязательным", а вступление Швеции и Финляндии в НАТО делает возможным более тесную кооперацию союзников по Северной Европе в разработке планов, решений и операций. Кроме того, согласно стратегии, Норвегия должна укрепить свою обороноспособность - предпринять шаги для быстрого повышения оперативных возможностей своих ВС, усилив свои военные возможности на суше, море, в воздухе, в киберпространстве и в космосе. "НАТО может противостоять России единым фронтом на Крайнем Севере. Норвегия будет играть более важную роль в содействии транзиту союзных сил в регионах Северной Европы и Балтийского моря", - отмечается в документе, в котором также утверждается, что Норвегия и НАТО "никому не представляют угрозы". Кроме того, в стратегии нацбезопасности Норвегии обращается внимание на изменение отношений между США и Европой на фоне "новых американских приоритетов", которые вызвали "значительную неопределённость" в трансатлантических отношениях. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250404/oborona-2009379436.html

https://ria.ru/20250403/podderzhka-2009125901.html

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норвегия, россия, европа, владимир путин, евросоюз, такер карлсон, в мире