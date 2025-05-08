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В Колумбийском университете США прошли пропалестинские протесты - РИА Новости, 08.05.2025
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13:41 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/nju-jork-2015780963.html
В Колумбийском университете США прошли пропалестинские протесты
В Колумбийском университете США прошли пропалестинские протесты - РИА Новости, 08.05.2025
В Колумбийском университете США прошли пропалестинские протесты
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины в одном из кампусов Колумбийского университета в США,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:41:00+03:00
2025-05-08T13:41:00+03:00
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колумбийский университет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины в одном из кампусов Колумбийского университета в США, сообщает телеканал CNN. Американские власти ранее сократили гранты для Колумбийского университета на 400 миллионов долларов на фоне сообщений о притеснении студентов еврейского происхождения и бездействии университета. "В среду десятки людей были взяты под стражу полицейским департаментом Нью-Йорка в Колумбийском университете после акции протеста в поддержку палестинцев рядом с главной библиотекой кампуса", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, представители университета обратились в полицию с просьбой помочь обеспечить безопасность университетской библиотеки Батлера, куда пытались попасть протестующие. CNN со ссылкой на полицию также отмечает, что пока неясно, какие обвинения будут предъявлены задержанным. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
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в мире, нью-йорк (город), сша, израиль, дональд трамп, колумбийский университет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Нью-Йорк (город), США, Израиль, Дональд Трамп, Колумбийский университет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Колумбийском университете США прошли пропалестинские протесты

CNN: полиция Нью-Йорка задержала десятки протестующих в поддержку Палестины

© AP Photo / Julius MotalПолицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет
Полицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Julius Motal
Полицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины в одном из кампусов Колумбийского университета в США, сообщает телеканал CNN.
Американские власти ранее сократили гранты для Колумбийского университета на 400 миллионов долларов на фоне сообщений о притеснении студентов еврейского происхождения и бездействии университета.
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"В среду десятки людей были взяты под стражу полицейским департаментом Нью-Йорка в Колумбийском университете после акции протеста в поддержку палестинцев рядом с главной библиотекой кампуса", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, представители университета обратились в полицию с просьбой помочь обеспечить безопасность университетской библиотеки Батлера, куда пытались попасть протестующие. CNN со ссылкой на полицию также отмечает, что пока неясно, какие обвинения будут предъявлены задержанным.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
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