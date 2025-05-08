В Нью-Дели объявили режим повышенной опасности
ПТИ: в Нью-Дели ввели режим повышенной опасности после атак Пакистана в Кашмире
© AP Photo / Channi AnandВоеннослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном
© AP Photo / Channi Anand
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Режим повышенной опасности объявлен в Нью-Дели из-за усиления военных действий между Индией и Пакистаном, передает агентство ПТИ.
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"В Дели был объявлен высокий уровень тревоги, и все отпуска городских служащих были отменены, поскольку военные действия между Индией и Пакистаном усилились", - говорится в сообщении агентства.
Там отмечается, что прогуливающимся у военного мемориала "Ворота Индии" в центре Дели людям было предложено покинуть территорию, а движение там было отрегулировано. Вместе с тем, как передает агентство, офицер полиции заявил, что обязанность поддерживать дороги свободными - это повседневная практика.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Как сообщил объединенный штаб обороны Индии, вечером в пятницу военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре подверглись нападению со стороны Пакистана с использованием ракет и беспилотников, потерь нет.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.