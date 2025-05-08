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"Мослифт" опроверг сообщения об отключении лифтов 9 мая
"Мослифт" опроверг сообщения об отключении лифтов 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025
"Мослифт" опроверг сообщения об отключении лифтов 9 мая
АО "Мослифт" не распространяло информацию об изменении в работе лифтов или их отключении 9 мая, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:44:00+03:00
2025-05-08T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. АО "Мослифт" не распространяло информацию об изменении в работе лифтов или их отключении 9 мая, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании. Ранее в Telegram-каналах были опубликованы сообщения о просьбах не пользоваться лифтами 9 мая с 9:00 до 13:00 из-за возможных перебоев в работе интернета и связи в Москве. "Мы такую информацию не давали, мы ее опровергаем. Лифтами можно пользоваться без ограничений", - отметили в пресс-службе. На работу лифтов никак не влияет отключение сотовой связи и интернета. Если в доме возникнут перебои с электроснабжением или случатся какие-то неполадки, тогда лифт остановится и откроет двери, заверили в компании. АО "Мослифт" - крупнейшая сервисная лифтовая компания Восточной Европы. Обслуживает свыше 80 тысяч лифтов и подъемных платформ для маломобильных групп граждан. В компании работает более 3 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20250507/moskva-2015458595.html
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москва, мослифт, общество, день победы, россия
Москва, Мослифт, Общество, День Победы, Россия
"Мослифт" опроверг сообщения об отключении лифтов 9 мая
"Мослифт": мы не распространяли информацию об отключении лифтов 9 мая