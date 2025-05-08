https://ria.ru/20250508/moskva-2015831270.html

Президент Абхазии прибыл в Москву

Президент Абхазии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Абхазии прибыл в Москву

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:44:00+03:00

2025-05-08T17:44:00+03:00

2025-05-08T17:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

москва

россия

бадра гунба

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл сегодня в Москву. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, главным из которых станет Парад на Красной Площади", - говорится в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии. Как отмечается, на ожидающейся 10 мая встрече президентов РФ и Абхазии будет затронут широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

https://ria.ru/20250508/moskva-2015829483.html

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абхазия, москва, россия, бадра гунба, владимир путин