https://ria.ru/20250508/moskva-2015831270.html
Президент Абхазии прибыл в Москву
Президент Абхазии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Абхазии прибыл в Москву
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:44:00+03:00
2025-05-08T17:44:00+03:00
2025-05-08T17:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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бадра гунба
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл сегодня в Москву. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, главным из которых станет Парад на Красной Площади", - говорится в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии. Как отмечается, на ожидающейся 10 мая встрече президентов РФ и Абхазии будет затронут широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
https://ria.ru/20250508/moskva-2015829483.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Абхазия, Москва, Россия, Бадра Гунба, Владимир Путин
Президент Абхазии прибыл в Москву
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы