https://ria.ru/20250508/moskva-2015770310.html

В Москве провели промывку более одной тысячи памятников

В Москве провели промывку более одной тысячи памятников - РИА Новости, 08.05.2025

В Москве провели промывку более одной тысячи памятников

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству провели промывку более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:00:00+03:00

2025-05-08T12:00:00+03:00

2025-05-08T12:41:00+03:00

городское хозяйство москвы

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петр бирюков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству провели промывку более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение апреля были организованы мероприятия по комплексной промывке памятников и монументов, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очистили в соответствии со специальной технологией с учетом материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что для проведения работ на крупных объектах привлекалась спецтехника - автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.

https://ria.ru/20250506/blagoustroystvo-2015297379.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, россия