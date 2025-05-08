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Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии - РИА Новости, 08.05.2025
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21:08 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015873964.html
Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии
Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии - РИА Новости, 08.05.2025
Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:08:00+03:00
2025-05-08T21:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
иван мельников
антониу гутерреш
вадим красносельский
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны в новых учебниках истории в Молдавии, обращение имеется в распоряжении РИА Новости. В среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Молдавии фальсифицируют результаты Великой Отечественной войны. Общественность выражала возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. "По имеющимся данным, некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты... Просим вас рассмотреть данное обращение и принять меры, направленные на пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предотвращение распространения ложной информации в учебных заведениях Республики Молдова", – написано в тексте заявления Фонда защиты национального исторического наследия, предоставленного Мельниковым РИА Новости. В дни празднования 80-летия Победы как никогда важно сохранять бдительность по отношению ко всем формам исторической несправедливости, расизма и дискриминации, добавляется в обращении. "Это нарушение международного права, а также прав национальных меньшинств и является реабилитацией нацизма", – добавил в обращении Мельников.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html
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иван мельников, антониу гутерреш, вадим красносельский, великая отечественная война (1941-1945), в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иван Мельников, Антониу Гутерреш, Вадим Красносельский, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, День Победы
Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии

Правозащитник Мельников: в молдавских учебниках героизируют нацизм

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны в новых учебниках истории в Молдавии, обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
В среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Молдавии фальсифицируют результаты Великой Отечественной войны. Общественность выражала возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
"По имеющимся данным, некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты... Просим вас рассмотреть данное обращение и принять меры, направленные на пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предотвращение распространения ложной информации в учебных заведениях Республики Молдова", – написано в тексте заявления Фонда защиты национального исторического наследия, предоставленного Мельниковым РИА Новости.
В дни празднования 80-летия Победы как никогда важно сохранять бдительность по отношению ко всем формам исторической несправедливости, расизма и дискриминации, добавляется в обращении.
"Это нарушение международного права, а также прав национальных меньшинств и является реабилитацией нацизма", – добавил в обращении Мельников.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИван МельниковАнтониу ГутеррешВадим КрасносельскийВеликая Отечественная война (1941-1945)В миреДень Победы
 
 
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