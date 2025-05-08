https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015873964.html

Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии

Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии - РИА Новости, 08.05.2025

Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:08:00+03:00

2025-05-08T21:08:00+03:00

2025-05-08T21:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

иван мельников

антониу гутерреш

вадим красносельский

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

день победы

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны в новых учебниках истории в Молдавии, обращение имеется в распоряжении РИА Новости. В среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Молдавии фальсифицируют результаты Великой Отечественной войны. Общественность выражала возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. "По имеющимся данным, некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты... Просим вас рассмотреть данное обращение и принять меры, направленные на пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предотвращение распространения ложной информации в учебных заведениях Республики Молдова", – написано в тексте заявления Фонда защиты национального исторического наследия, предоставленного Мельниковым РИА Новости. В дни празднования 80-летия Победы как никогда важно сохранять бдительность по отношению ко всем формам исторической несправедливости, расизма и дискриминации, добавляется в обращении. "Это нарушение международного права, а также прав национальных меньшинств и является реабилитацией нацизма", – добавил в обращении Мельников.

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014640966.html

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иван мельников, антониу гутерреш, вадим красносельский, великая отечественная война (1941-1945), в мире, день победы