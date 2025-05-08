Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии
Правозащитник Мельников: в молдавских учебниках героизируют нацизм
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу из-за искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны в новых учебниках истории в Молдавии, обращение имеется в распоряжении РИА Новости.
В среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Молдавии фальсифицируют результаты Великой Отечественной войны. Общественность выражала возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.
"По имеющимся данным, некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты... Просим вас рассмотреть данное обращение и принять меры, направленные на пресечение попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и предотвращение распространения ложной информации в учебных заведениях Республики Молдова", – написано в тексте заявления Фонда защиты национального исторического наследия, предоставленного Мельниковым РИА Новости.
В дни празднования 80-летия Победы как никогда важно сохранять бдительность по отношению ко всем формам исторической несправедливости, расизма и дискриминации, добавляется в обращении.
"Это нарушение международного права, а также прав национальных меньшинств и является реабилитацией нацизма", – добавил в обращении Мельников.