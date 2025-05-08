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Косачев, Слуцкий и Кириенко обсудили сотрудничество с депутатами Молдавии - РИА Новости, 08.05.2025
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19:15 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015851466.html
Косачев, Слуцкий и Кириенко обсудили сотрудничество с депутатами Молдавии
Косачев, Слуцкий и Кириенко обсудили сотрудничество с депутатами Молдавии - РИА Новости, 08.05.2025
Косачев, Слуцкий и Кириенко обсудили сотрудничество с депутатами Молдавии
Зампредседателя СФ Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:15:00+03:00
2025-05-08T19:15:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
константин косачев
леонид слуцкий (политик)
сергей кириенко
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампредседателя СФ Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретились с депутатами молдавского оппозиционного парламентского блока "Победа", чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее Совфед России направил всем парламентским фракциям Молдавии приглашение принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "На встречах идет диалог по всем аспектам сотрудничества между двумя государствами в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах на основе добрососедства, равноправия и взаимовыгодных отношений, обсуждаются вопросы активизации работы двусторонней межпарламентской комиссии и групп дружбы, развитие гуманитарных, образовательных и межрегиональных связей", - отметил источник. По его словам, Кириенко поздравил всех присутствующих с 80-летием Победы над фашизмом в 1945 году, поблагодарил парламентариев за их вклад в сохранение исторической памяти и верность священному дню общей истории – Дню Победы. Слуцкий выразил обеспокоенность будущим Молдавии. Он отметил, что с учетом разрушения экономических связей с Россией и стремлением официального Кишинева в НАТО, будущая самостоятельность республики тает на глазах. А Косачев предложил молдавским депутатам посетить Межрегиональный форум Россия-Белоруссия в Нижнем Новгороде с 25 по 27 июня, чтобы своими глазами увидеть, как может выстраиваться равноправное и взаимовыгодное сотрудничество двух братских народов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015783374.html
https://ria.ru/20250508/antoneska-2015780302.html
https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015435797.html
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россия, молдавия, кишинев, константин косачев, леонид слуцкий (политик), сергей кириенко, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Константин Косачев, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Кириенко, Госдума РФ, ЛДПР, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев, Слуцкий и Кириенко обсудили сотрудничество с депутатами Молдавии

Кириенко, Косачев и Слуцкий обсудили с молдавской "Победой" сотрудничество стран

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампредседателя СФ Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретились с депутатами молдавского оппозиционного парламентского блока "Победа", чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее Совфед России направил всем парламентским фракциям Молдавии приглашение принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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"На встречах идет диалог по всем аспектам сотрудничества между двумя государствами в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах на основе добрососедства, равноправия и взаимовыгодных отношений, обсуждаются вопросы активизации работы двусторонней межпарламентской комиссии и групп дружбы, развитие гуманитарных, образовательных и межрегиональных связей", - отметил источник.
По его словам, Кириенко поздравил всех присутствующих с 80-летием Победы над фашизмом в 1945 году, поблагодарил парламентариев за их вклад в сохранение исторической памяти и верность священному дню общей истории – Дню Победы.
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Слуцкий выразил обеспокоенность будущим Молдавии. Он отметил, что с учетом разрушения экономических связей с Россией и стремлением официального Кишинева в НАТО, будущая самостоятельность республики тает на глазах. А Косачев предложил молдавским депутатам посетить Межрегиональный форум Россия-Белоруссия в Нижнем Новгороде с 25 по 27 июня, чтобы своими глазами увидеть, как может выстраиваться равноправное и взаимовыгодное сотрудничество двух братских народов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияКишиневКонстантин КосачевЛеонид Слуцкий (политик)Сергей КириенкоГосдума РФЛДПРСовет Федерации РФВ мире
 
 
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