Косачев, Слуцкий и Кириенко обсудили сотрудничество с депутатами Молдавии
Кириенко, Косачев и Слуцкий обсудили с молдавской "Победой" сотрудничество стран
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампредседателя СФ Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко встретились с депутатами молдавского оппозиционного парламентского блока "Победа", чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, сообщил РИА Новости информированный источник.
"На встречах идет диалог по всем аспектам сотрудничества между двумя государствами в политической, социально-экономической и гуманитарной сферах на основе добрососедства, равноправия и взаимовыгодных отношений, обсуждаются вопросы активизации работы двусторонней межпарламентской комиссии и групп дружбы, развитие гуманитарных, образовательных и межрегиональных связей", - отметил источник.
По его словам, Кириенко поздравил всех присутствующих с 80-летием Победы над фашизмом в 1945 году, поблагодарил парламентариев за их вклад в сохранение исторической памяти и верность священному дню общей истории – Дню Победы.
Слуцкий выразил обеспокоенность будущим Молдавии. Он отметил, что с учетом разрушения экономических связей с Россией и стремлением официального Кишинева в НАТО, будущая самостоятельность республики тает на глазах. А Косачев предложил молдавским депутатам посетить Межрегиональный форум Россия-Белоруссия в Нижнем Новгороде с 25 по 27 июня, чтобы своими глазами увидеть, как может выстраиваться равноправное и взаимовыгодное сотрудничество двух братских народов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.