https://ria.ru/20250508/moldavija-2015877081.html

В парламенте Молдавии высказались о задержании представителей оппозиции

В парламенте Молдавии высказались о задержании представителей оппозиции - РИА Новости, 08.05.2025

В парламенте Молдавии высказались о задержании представителей оппозиции

Задержания представителей оппозиционного блока "Победа" в аэропорту Кишинева носят исключительно политический характер и направлены на оказание психологического РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:27:00+03:00

2025-05-08T21:27:00+03:00

2025-05-08T21:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Задержания представителей оппозиционного блока "Победа" в аэропорту Кишинева носят исключительно политический характер и направлены на оказание психологического давления, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Василий Боля. Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частицу Вечного огня доставили в Кишинев, однако несколько членов делегации задержали в аэропорту для дополнительного досмотра. Речь идет о мэре города Оргеев Татьяне Кочу, депутате городского собрания города Бельцы Вячеславе Жукове, а также активистках Кристине Вулпе и Авелине Табарча. "Граждане Республики Молдова, приезжая домой, не должны подвергаться такого рода кощунственным мероприятиям. Ясно, что все эти процедуры носят исключительно политический характер, потому что никакая норма закона не предусматривает того, что депутат может быть задержан, либо по отношению к нему был применен обыск, без согласия на то парламента страны. Этот режим беспардонно пытается лишний раз оказать определенное психологическое воздействие на наших коллег, на нас в частности, осуществлять этот прессинг психологически", - подчеркнул парламентарий. По его словам, представители оппозиции регулярно подвергаются подобным процедурам при въезде и выезде из страны. "Каждый раз, когда мы либо выезжаем из страны, либо приезжаем обратно, проводится дополнительный специальный досмотр на всех для того, чтобы лишний раз задержать на границе, лишний раз попортить нервы", - отметил Боля. Депутат подчеркнул, что сами сотрудники правоохранительных органов осознают незаконность своих действий. "Каждый раз, взывая к законности в своих действиях, мы видим, что представители органов правопорядка понимают, что эти приказы, которые им дают, являются незаконными, но они как люди подневольные, им приходится исполнять всевозможные такие заказы", - сказал парламентарий. Депутат выразил уверенность, что после предстоящих осенью парламентских выборов ситуация в стране изменится. "Я уверен на сто процентов, что этот режим уйдет в историю, а у нас восстановится справедливость, нормальность, законность и уважение к собственным гражданам, независимо от того, на каких они должностях и чем они занимаются", - подчеркнул Боля. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015783374.html

https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015559347.html

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в мире, молдавия, кишинев, москва, василий боля, майя санду, день победы