https://ria.ru/20250508/moldavija-2015785292.html

В парламент Молдавии пришли с портретами героев войны

В парламент Молдавии пришли с портретами героев войны - РИА Новости, 08.05.2025

В парламент Молдавии пришли с портретами героев войны

Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг пришли на заседание парламента с портретами героев Великой Отечественной войны, сообщила... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:15:00+03:00

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молдавия

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кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг пришли на заседание парламента с портретами героев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба в Telegram-канале Соцпартии. "Акция "Бессмертный полк" в парламенте Республики Молдова: депутаты фракции блока коммунистов и социалистов пришли на сегодняшнее заседание с портретами героев-освободителей", - сообщили в партии. Помимо этого, оппозиция выступила с инициативой объявить 2025 год - годом Великой Победы над фашизмом. "Завтра исполняется 80 лет с момента Великой Победы над самым отвратительным и преступным режимом, который уничтожил десятки миллионов человеческих жизней и отрицал право на существование целых народов. У нас есть право отмечать эту историческую дату. Мы считаем, что парламент должен поддержать эту инициативу и объявить 2025 год Годом Великой Победы", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. Парламентское большинство отклонило это предложение, отказавшись вносить его в повестку. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015728990.html

https://ria.ru/20250508/antoneska-2015780302.html

https://ria.ru/20250507/vov-2015614708.html

молдавия

германия

кишинев

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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду