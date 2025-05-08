В парламент Молдавии пришли с портретами героев войны
Депутаты парламента Молдавии пришли на заседание с портретами героев войны
© Фото : Partidul Socialiştilor din Republica MoldovaОппозиция Молдавии провела акцию "Бессмертный полк" в парламенте республики
Оппозиция Молдавии провела акцию "Бессмертный полк" в парламенте республики. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов в четверг пришли на заседание парламента с портретами героев Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба в Telegram-канале Соцпартии.
"Акция "Бессмертный полк" в парламенте Республики Молдова: депутаты фракции блока коммунистов и социалистов пришли на сегодняшнее заседание с портретами героев-освободителей", - сообщили в партии.
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Помимо этого, оппозиция выступила с инициативой объявить 2025 год - годом Великой Победы над фашизмом.
"Завтра исполняется 80 лет с момента Великой Победы над самым отвратительным и преступным режимом, который уничтожил десятки миллионов человеческих жизней и отрицал право на существование целых народов. У нас есть право отмечать эту историческую дату. Мы считаем, что парламент должен поддержать эту инициативу и объявить 2025 год Годом Великой Победы", - заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Парламентское большинство отклонило это предложение, отказавшись вносить его в повестку.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.