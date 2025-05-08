https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html

Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах

Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах - РИА Новости, 08.05.2025

Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T01:48:00+03:00

2025-05-08T01:48:00+03:00

2025-05-08T01:48:00+03:00

россия

сергей миронов

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением организовать бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне и защитниках Родины в российских кинотеатрах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается инициировать программу бесплатных кинопоказов фильмов в соответствующих кинотеатрах, посвящённых Великой Отечественной войне и современным событиям, связанным с защитой Отечества", - говорится в письме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов отметил, что такая программа обеспечит максимальный охват аудитории и позволит каждому желающему ознакомиться с важнейшими страницами истории России. Он считает, что инициатива партии "Справедливая Россия – За правду" способствует патриотическому воспитанию, просвещению и формированию уважительного отношения к историческим событиям прошлого и настоящего. Популяризация отечественных фильмов, отражающих подвиги предков и значимых событий российской истории, по мнению политика, будет играть важную роль в укреплении патриотизма и исторической памяти россиян. Миронов рассказал, что бесплатные показы фильмов в российских кинотеатрах могут проводиться как в формате разовых мероприятий, приуроченных к государственным памятным датам, включая День защитника Отечества, годовщину Победы в Великой Отечественной войне, так и на постоянной основе в рамках системы культурно-просветительских программ. Депутат Госдумы уточнил, что финансирование программы возможно за счёт предоставления кинотеатрам государственных субсидий, частично компенсирующих расходы, понесённых в связи с проведением бесплатных кинопоказов. "Расширение доступа к отечественному историческому и военно-патриотическому кинематографу будет воспитывать у молодого поколения уважение к героическому прошлому России", - заключил Миронов.

https://ria.ru/20250506/banknoty-2015178890.html

https://ria.ru/20250426/mironov-2013539331.html

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россия, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф