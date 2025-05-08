https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html
Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах
Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах - РИА Новости, 08.05.2025
Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T01:48:00+03:00
2025-05-08T01:48:00+03:00
2025-05-08T01:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением организовать бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне и защитниках Родины в российских кинотеатрах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается инициировать программу бесплатных кинопоказов фильмов в соответствующих кинотеатрах, посвящённых Великой Отечественной войне и современным событиям, связанным с защитой Отечества", - говорится в письме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов отметил, что такая программа обеспечит максимальный охват аудитории и позволит каждому желающему ознакомиться с важнейшими страницами истории России. Он считает, что инициатива партии "Справедливая Россия – За правду" способствует патриотическому воспитанию, просвещению и формированию уважительного отношения к историческим событиям прошлого и настоящего. Популяризация отечественных фильмов, отражающих подвиги предков и значимых событий российской истории, по мнению политика, будет играть важную роль в укреплении патриотизма и исторической памяти россиян. Миронов рассказал, что бесплатные показы фильмов в российских кинотеатрах могут проводиться как в формате разовых мероприятий, приуроченных к государственным памятным датам, включая День защитника Отечества, годовщину Победы в Великой Отечественной войне, так и на постоянной основе в рамках системы культурно-просветительских программ. Депутат Госдумы уточнил, что финансирование программы возможно за счёт предоставления кинотеатрам государственных субсидий, частично компенсирующих расходы, понесённых в связи с проведением бесплатных кинопоказов. "Расширение доступа к отечественному историческому и военно-патриотическому кинематографу будет воспитывать у молодого поколения уважение к героическому прошлому России", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250506/banknoty-2015178890.html
https://ria.ru/20250426/mironov-2013539331.html
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россия, сергей миронов, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах
Миронов предложил запустить бесплатные показы фильмов о ВОВ в кинотеатрах России
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением организовать бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне и защитниках Родины в российских кинотеатрах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается инициировать программу бесплатных кинопоказов фильмов в соответствующих кинотеатрах, посвящённых Великой Отечественной войне и современным событиям, связанным с защитой Отечества", - говорится в письме.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов
отметил, что такая программа обеспечит максимальный охват аудитории и позволит каждому желающему ознакомиться с важнейшими страницами истории России
. Он считает, что инициатива партии "Справедливая Россия – За правду" способствует патриотическому воспитанию, просвещению и формированию уважительного отношения к историческим событиям прошлого и настоящего.
Популяризация отечественных фильмов, отражающих подвиги предков и значимых событий российской истории, по мнению политика, будет играть важную роль в укреплении патриотизма и исторической памяти россиян.
Миронов рассказал, что бесплатные показы фильмов в российских кинотеатрах могут проводиться как в формате разовых мероприятий, приуроченных к государственным памятным датам, включая День защитника Отечества, годовщину Победы в Великой Отечественной войне, так и на постоянной основе в рамках системы культурно-просветительских программ.
Депутат Госдумы
уточнил, что финансирование программы возможно за счёт предоставления кинотеатрам государственных субсидий, частично компенсирующих расходы, понесённых в связи с проведением бесплатных кинопоказов. "Расширение доступа к отечественному историческому и военно-патриотическому кинематографу будет воспитывать у молодого поколения уважение к героическому прошлому России", - заключил Миронов.