https://ria.ru/20250508/minoborony-2015777390.html
ВСУ нарушили перемирие
ВСУ нарушили перемирие - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ нарушили перемирие
Киев на фоне начавшегося перемирия совершает намеренные деструктивные действия, это свидетельствует о его намерении не допустить мирного урегулирования, заявили РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:19:00+03:00
2025-05-08T13:19:00+03:00
2025-05-08T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев на фоне начавшегося перемирия совершает намеренные деструктивные действия, это свидетельствует о его намерении не допустить мирного урегулирования, заявили в Минобороны РФ."Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", — говорится в сводке ведомства."В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", — отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250508/vsu-2015778561.html
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