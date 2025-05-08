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ВСУ нарушили перемирие - РИА Новости, 08.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 08.05.2025 (обновлено: 15:39 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/minoborony-2015777390.html
ВСУ нарушили перемирие
ВСУ нарушили перемирие - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ нарушили перемирие
Киев на фоне начавшегося перемирия совершает намеренные деструктивные действия, это свидетельствует о его намерении не допустить мирного урегулирования, заявили РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:19:00+03:00
2025-05-08T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев на фоне начавшегося перемирия совершает намеренные деструктивные действия, это свидетельствует о его намерении не допустить мирного урегулирования, заявили в Минобороны РФ."Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", — говорится в сводке ведомства."В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", — отметили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Украина
ВСУ нарушили перемирие

Минобороны России: ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на перемирие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев на фоне начавшегося перемирия совершает намеренные деструктивные действия, это свидетельствует о его намерении не допустить мирного урегулирования, заявили в Минобороны РФ.
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", — говорится в сводке ведомства.
"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", — отметили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Вчера, 13:26
 
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