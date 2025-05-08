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В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:59 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2025
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:59:00+03:00
2025-05-08T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "Мемориал восстановлен силами 1-й инженерно-сапёрной бригады инженерных войск ВС РФ, как дань уважения подвигу 42 советским бойцам, доблестно павшим в сражениях с немецко-фашистскими оккупантами", - говорится в сообщении ведомства. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ приняли участие в митинги, посвященном открытию восстановленного мемориала. "Инженерные войска всегда были войсками созидания. Восстанавливая этот памятник, каждый из вас прикоснулся к истории. Мы не просто чистили камень, мы возвращали память... Пусть этот обновленный монумент станет напоминанием, что пока мы помним, они живы, и пока мы чтим их подвиг - их жертва не напрасна", - заявил на митинге представитель саперных войск.
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Восстановленный российскими Военнослужащими мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны
Военнослужащие российских инженерных войск восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Луганская Народная Республика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны

Минобороны: инженерные войска восстановили мемориал героям-освободителям в ЛНР

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Мемориал восстановлен силами 1-й инженерно-сапёрной бригады инженерных войск ВС РФ, как дань уважения подвигу 42 советским бойцам, доблестно павшим в сражениях с немецко-фашистскими оккупантами", - говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ приняли участие в митинги, посвященном открытию восстановленного мемориала.
"Инженерные войска всегда были войсками созидания. Восстанавливая этот памятник, каждый из вас прикоснулся к истории. Мы не просто чистили камень, мы возвращали память... Пусть этот обновленный монумент станет напоминанием, что пока мы помним, они живы, и пока мы чтим их подвиг - их жертва не напрасна", - заявил на митинге представитель саперных войск.
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Саперы взяли под контроль восстановление памятников ВОВ в Курской области
Вчера, 04:23
 
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