https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html

В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны

В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2025

В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны

Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:59:00+03:00

2025-05-08T21:59:00+03:00

2025-05-08T21:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

луганская народная республика

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "Мемориал восстановлен силами 1-й инженерно-сапёрной бригады инженерных войск ВС РФ, как дань уважения подвигу 42 советским бойцам, доблестно павшим в сражениях с немецко-фашистскими оккупантами", - говорится в сообщении ведомства. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ приняли участие в митинги, посвященном открытию восстановленного мемориала. "Инженерные войска всегда были войсками созидания. Восстанавливая этот памятник, каждый из вас прикоснулся к истории. Мы не просто чистили камень, мы возвращали память... Пусть этот обновленный монумент станет напоминанием, что пока мы помним, они живы, и пока мы чтим их подвиг - их жертва не напрасна", - заявил на митинге представитель саперных войск.

https://ria.ru/20250508/sapery-2015723409.html

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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Восстановленный российскими Военнослужащими мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны Военнослужащие российских инженерных войск восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны. 2025-05-08T21:59 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне