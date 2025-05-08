https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2025
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:59:00+03:00
2025-05-08T21:59:00+03:00
2025-05-08T21:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
луганская народная республика
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015880511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba310698f4407ceda974777e81808680.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "Мемориал восстановлен силами 1-й инженерно-сапёрной бригады инженерных войск ВС РФ, как дань уважения подвигу 42 советским бойцам, доблестно павшим в сражениях с немецко-фашистскими оккупантами", - говорится в сообщении ведомства. Военнослужащие инженерных войск ВС РФ приняли участие в митинги, посвященном открытию восстановленного мемориала. "Инженерные войска всегда были войсками созидания. Восстанавливая этот памятник, каждый из вас прикоснулся к истории. Мы не просто чистили камень, мы возвращали память... Пусть этот обновленный монумент станет напоминанием, что пока мы помним, они живы, и пока мы чтим их подвиг - их жертва не напрасна", - заявил на митинге представитель саперных войск.
https://ria.ru/20250508/sapery-2015723409.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015880511_358:0:1798:1080_1920x0_80_0_0_3f8b5e9ecb60a72fa8a1f6a8a335cb50.jpg
Восстановленный российскими Военнослужащими мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны
Военнослужащие российских инженерных войск восстановили мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны на территории ЛНР, рассказали РИА Новости в Минобороны.
2025-05-08T21:59
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Луганская Народная Республика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
Минобороны: инженерные войска восстановили мемориал героям-освободителям в ЛНР