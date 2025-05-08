https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html

Медведев высказался о примирении России с недружественными странами

Медведев высказался о примирении России с недружественными странами - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев высказался о примирении России с недружественными странами

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что когда-нибудь примирение России с недружественными... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:35:00+03:00

2025-05-08T18:35:00+03:00

2025-05-08T18:53:00+03:00

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что когда-нибудь примирение России с недружественными странами состоится."Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно, и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, комментируя возможность их выступлений в недружественных странах.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015846423.html

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, единая россия