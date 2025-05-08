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Медведев высказался о примирении России с недружественными странами - РИА Новости, 08.05.2025
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18:35 08.05.2025 (обновлено: 18:53 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html
Медведев высказался о примирении России с недружественными странами
Медведев высказался о примирении России с недружественными странами - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев высказался о примирении России с недружественными странами
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что когда-нибудь примирение России с недружественными... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:35:00+03:00
2025-05-08T18:53:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что когда-нибудь примирение России с недружественными странами состоится."Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно, и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, комментируя возможность их выступлений в недружественных странах.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев высказался о примирении России с недружественными странами

Медведев: когда-нибудь примирение России с недружественными странами состоится

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что когда-нибудь примирение России с недружественными странами состоится.
«
"Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно, и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, комментируя возможность их выступлений в недружественных странах.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев
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