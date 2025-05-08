https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html
Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев
Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в соцсети Х, что РФ рада видеть друзей, которые присоединяются к ней для празднования... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:53:00+03:00
2025-05-08T08:53:00+03:00
2025-05-08T09:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
германия
европа
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в соцсети Х, что РФ рада видеть друзей, которые присоединяются к ней для празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне."Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские болонки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Германия, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев
Медведев: РФ рада видеть друзей на праздновании поражения нацистской Германии