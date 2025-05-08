https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html

Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев

Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025

Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в соцсети Х, что РФ рада видеть друзей, которые присоединяются к ней для празднования... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:53:00+03:00

2025-05-08T08:53:00+03:00

2025-05-08T09:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

германия

европа

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в соцсети Х, что РФ рада видеть друзей, которые присоединяются к ней для празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне."Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские болонки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить", - написал Медведев.

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россия

германия

европа

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Варвара Скокшина

россия, германия, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне