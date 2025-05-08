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Белоусов вручил медали "Золотая звезда" военным, отличившимся на СВО

Белоусов вручил медали "Золотая звезда" военным, отличившимся на СВО - РИА Новости, 08.05.2025

Белоусов вручил медали "Золотая звезда" военным, отличившимся на СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся военнослужащим-участникам СВО, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:02:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся военнослужащим-участникам СВО, сообщили в Минобороны РФ"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.Отмечается, что Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность присяге и выразил уверенность, что они и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг.Кроме того, глава ведомства поздравил военнослужащих с наступающим праздником – Днем Победы, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.Как следует из видеоролика, опубликованного Минобороны, звания Героя России были присвоены генерал-майору Евгению Никитину, полковнику Семёну Николаеву, младшему сержанту Сергею Степанову.

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Вручение медалей "Золотая Звезда" отличившимся военнослужащим-участникам СВО Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся военнослужащим-участникам СВО, сообщили в Минобороны 2025-05-08T12:02 true PT0M49S

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Варвара Скокшина

россия, андрей белоусов