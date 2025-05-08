https://ria.ru/20250508/matvienko-2015808378.html

Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом

Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2025

Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом во Второй мировой войне. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:56:00+03:00

2025-05-08T15:56:00+03:00

2025-05-08T15:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

мьянма

россия

москва

валентина матвиенко

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Матвиенко в четверг провела встречу с супругой председателя Государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма Чжу Чжу Хла. Лидер Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин вместе с супругой прибыли в Москву, где 9 мая примут участие в праздновании Дня Победы над фашизмом. "Мы рады, что вы будете иметь возможность вместе с супругом принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для нашего народа, для нашей страны это такая святая дата, потому что именно Советский Союз, именно Красная армия сыграли ключевую роль в победе над фашизмом, освободили мир, Европу от нацизма и фашизма", - сказала Матвиенко. Она отметила, что народы Советского Союза заплатили очень высокую цену за эту победу - на полях сражений погибли более 27 миллионов человек и не было ни одной семьи, которую бы не опалило пламя этой войны. Поэтому в каждой семье в России бережно хранят память о своих героических предках, сказала политик. "Символично, что завтра на Красной площади, на параде, посвящённом этой юбилейной дате, расчёт вооружённых сил Мьянмы пройдёт вместе с российскими военными. Это подчеркивает особый характер российско-мьянманских отношений, и также героическую борьбу мьянманского народа против японского милитаризма на фронтах Второй мировой войны", - подчеркнула парламентарий. Матвиенко также отметила, что между руководителями России и Мьянмы сложились очень хорошие деловые, рабочие, доверительные отношения, которые и определяют повестку взаимоотношений двух стран.

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015446463.html

https://ria.ru/20250508/mishustin-2015782722.html

мьянма

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мьянма, россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне