Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом
Матвиенко: Красная армия сыграла ключевую роль в победе над фашизмом
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила ключевую роль Красной армии в победе над фашизмом во Второй мировой войне.
Матвиенко в четверг провела встречу с супругой председателя Государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма Чжу Чжу Хла. Лидер Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин вместе с супругой прибыли в Москву, где 9 мая примут участие в праздновании Дня Победы над фашизмом.
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"Мы рады, что вы будете иметь возможность вместе с супругом принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для нашего народа, для нашей страны это такая святая дата, потому что именно Советский Союз, именно Красная армия сыграли ключевую роль в победе над фашизмом, освободили мир, Европу от нацизма и фашизма", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что народы Советского Союза заплатили очень высокую цену за эту победу - на полях сражений погибли более 27 миллионов человек и не было ни одной семьи, которую бы не опалило пламя этой войны. Поэтому в каждой семье в России бережно хранят память о своих героических предках, сказала политик.
"Символично, что завтра на Красной площади, на параде, посвящённом этой юбилейной дате, расчёт вооружённых сил Мьянмы пройдёт вместе с российскими военными. Это подчеркивает особый характер российско-мьянманских отношений, и также героическую борьбу мьянманского народа против японского милитаризма на фронтах Второй мировой войны", - подчеркнула парламентарий.
Матвиенко также отметила, что между руководителями России и Мьянмы сложились очень хорошие деловые, рабочие, доверительные отношения, которые и определяют повестку взаимоотношений двух стран.