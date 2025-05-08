https://ria.ru/20250508/liksutov-2015587046.html

Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции

Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции - РИА Новости, 08.05.2025

Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции

Столичные промпредприятия на 17,7% увеличили выпуск кабельно-проводниковой продукции по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:13:00+03:00

2025-05-08T12:13:00+03:00

2025-05-08T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

максим ликсутов

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Столичные промпредприятия на 17,7% увеличили выпуск кабельно-проводниковой продукции по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня в кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан набор развитых инструментов поддержки, который помогает компаниям отрасли наращивать выпуск продукции и выводить на рынок инновационные изделия", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что по результатам января-марта этого года производство кабелей и кабельной арматуры в столице выросло почти на 18%, а отгрузка – на 13,5%.Московские заводы уверенно отвечают актуальным потребностям рынка и выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей."В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице занимать первое место в России по объему выпуска кабельных изделий. Изготовленная в городе продукция востребована: в январе — марте заводы поставили заказчикам товаров на сумму более 10,3 миллиарда рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, с 1997 года в столице работает завод "Спецкабель". Предприятие выпускает широкую линейку продукции – кабели для систем пожарной защиты, промавтоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и многое другое.Также в городе работает "Москабель", основанный в 1895 году. Предприятие является одним из старейших заводов столицы. На данный момент предприятие выпускает энергетические кабели разных типов, волоконно-оптические кабели связи, медную катанку. Продукция используется в метрополитене города, школах, детских садах, аэропортах, на объектах нефтегазового комплекса и других организациях.

https://ria.ru/20250506/investkredity-2015221968.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, максим ликсутов