https://ria.ru/20250508/liksutov-2015587046.html
Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции
Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции - РИА Новости, 08.05.2025
Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции
Столичные промпредприятия на 17,7% увеличили выпуск кабельно-проводниковой продукции по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:13:00+03:00
2025-05-08T12:13:00+03:00
2025-05-08T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
максим ликсутов
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Столичные промпредприятия на 17,7% увеличили выпуск кабельно-проводниковой продукции по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня в кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан набор развитых инструментов поддержки, который помогает компаниям отрасли наращивать выпуск продукции и выводить на рынок инновационные изделия", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что по результатам января-марта этого года производство кабелей и кабельной арматуры в столице выросло почти на 18%, а отгрузка – на 13,5%.Московские заводы уверенно отвечают актуальным потребностям рынка и выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей."В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице занимать первое место в России по объему выпуска кабельных изделий. Изготовленная в городе продукция востребована: в январе — марте заводы поставили заказчикам товаров на сумму более 10,3 миллиарда рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, с 1997 года в столице работает завод "Спецкабель". Предприятие выпускает широкую линейку продукции – кабели для систем пожарной защиты, промавтоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и многое другое.Также в городе работает "Москабель", основанный в 1895 году. Предприятие является одним из старейших заводов столицы. На данный момент предприятие выпускает энергетические кабели разных типов, волоконно-оптические кабели связи, медную катанку. Продукция используется в метрополитене города, школах, детских садах, аэропортах, на объектах нефтегазового комплекса и других организациях.
https://ria.ru/20250506/investkredity-2015221968.html
https://ria.ru/20250506/moskva-2015160927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Максим Ликсутов
Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции
Заммэра Ликсутов: столичные заводы на 17,7% увеличили выпуск кабельной продукции
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Столичные промпредприятия на 17,7% увеличили выпуск кабельно-проводниковой продукции по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня в кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в городе создан набор развитых инструментов поддержки, который помогает компаниям отрасли наращивать выпуск продукции и выводить на рынок инновационные изделия", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что по результатам января-марта этого года производство кабелей и кабельной арматуры в столице выросло почти на 18%, а отгрузка – на 13,5%.
Московские заводы уверенно отвечают актуальным потребностям рынка и выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей.
"В отрасли трудится около трех тысяч специалистов, чей профессионализм позволяет столице занимать первое место в России
по объему выпуска кабельных изделий. Изготовленная в городе продукция востребована: в январе — марте заводы поставили заказчикам товаров на сумму более 10,3 миллиарда рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Например, с 1997 года в столице работает завод "Спецкабель". Предприятие выпускает широкую линейку продукции – кабели для систем пожарной защиты, промавтоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и многое другое.
Также в городе работает "Москабель", основанный в 1895 году. Предприятие является одним из старейших заводов столицы. На данный момент предприятие выпускает энергетические кабели разных типов, волоконно-оптические кабели связи, медную катанку. Продукция используется в метрополитене города, школах, детских садах, аэропортах, на объектах нефтегазового комплекса и других организациях.