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В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:22 08.05.2025 (обновлено: 20:27 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kreml-2015865258.html
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву
Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:22:00+03:00
2025-05-08T20:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле. Ранее в четверг Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России назвал продуктивными переговоры с китайским коллегой, отметив, что они прошли в теплой, товарищеской атмосфере. Ожидается, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
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Обед для глав иностранных делегаций, прибывших на торжественные мероприятия
Обед для глав иностранных делегаций, прибывших на торжественные мероприятия
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россия, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву

В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных на юбилей Победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле.
Ранее в четверг Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России назвал продуктивными переговоры с китайским коллегой, отметив, что они прошли в теплой, товарищеской атмосфере.
Ожидается, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Вчера, 12:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий Ушаков
 
 
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