https://ria.ru/20250508/kreml-2015865258.html

В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву

В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву

Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:22:00+03:00

2025-05-08T20:22:00+03:00

2025-05-08T20:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

китай

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле. Ранее в четверг Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России назвал продуктивными переговоры с китайским коллегой, отметив, что они прошли в теплой, товарищеской атмосфере. Ожидается, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html

россия

москва

китай

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Обед для глав иностранных делегаций, прибывших на торжественные мероприятия Обед для глав иностранных делегаций, прибывших на торжественные мероприятия 2025-05-08T20:22 true PT8M39S

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россия, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков