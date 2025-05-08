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В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву
Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:22:00+03:00
2025-05-08T20:22:00+03:00
2025-05-08T20:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
китай
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обед от имени президента РФ Владимира Путина для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Кремле. Ранее в четверг Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России назвал продуктивными переговоры с китайским коллегой, отметив, что они прошли в теплой, товарищеской атмосфере. Ожидается, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Обед для глав иностранных делегаций, прибывших на торжественные мероприятия
Обед для глав иностранных делегаций, прибывших на торжественные мероприятия
2025-05-08T20:22
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россия, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных в Москву
В Кремле проходит обед в честь делегаций, приглашенных на юбилей Победы