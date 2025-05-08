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Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях - РИА Новости, 08.05.2025
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16:45 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kosmos-2015819463.html
Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях
Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях
Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:45:00+03:00
2025-05-08T16:45:00+03:00
космос - риа наука
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации. Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в сфере безопасности и деятельности, направленным на достижение военного превосходства и официальное закрепление и использование космоса в качестве "пространства боевых действий", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html
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космос - риа наука, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях

РФ и КНР выступают против использования космоса в целях вооруженной конфронтации

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации.
Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в сфере безопасности и деятельности, направленным на достижение военного превосходства и официальное закрепление и использование космоса в качестве "пространства боевых действий", - говорится в заявлении.
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