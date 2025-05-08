https://ria.ru/20250508/kosmos-2015819463.html

Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях

Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выступили против использования космоса в военных целях

Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:45:00+03:00

2025-05-08T16:45:00+03:00

2025-05-08T16:45:00+03:00

космос - риа наука

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации. Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "Стороны выступают против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации и будут противодействовать политике в сфере безопасности и деятельности, направленным на достижение военного превосходства и официальное закрепление и использование космоса в качестве "пространства боевых действий", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html

россия

китай

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин