https://ria.ru/20250508/kosmetika-2015675642.html

Косметическая промышленность Москвы демонстрирует значительный рост

Косметическая промышленность Москвы демонстрирует значительный рост - РИА Новости, 08.05.2025

Косметическая промышленность Москвы демонстрирует значительный рост

Выпуск парфюмерии, косметики, чистящих и моющих средств в I квартале 2025 года вырос в Москве почти вдвое, заказчикам отгружено продукции более чем на 32,5... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:00:00+03:00

2025-05-08T14:00:00+03:00

2025-05-08T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

производство

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выпуск парфюмерии, косметики, чистящих и моющих средств в I квартале 2025 года вырос в Москве почти вдвое, заказчикам отгружено продукции более чем на 32,5 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."По результатам первого квартала 2025 года производство парфюмерных и косметических средств, мыла, моющих и чистящих средств выросло почти в два раза – на 90,8%. Отгрузка заказчикам за первые три месяца увеличилась на 91,1% и превысила 32,5 миллиарда рублей. Устойчивый рост подчеркивает динамичное развитие отрасли, ее значимость в структуре московской экономики, а также конкурентоспособность и востребованность продукции среди населения", – привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий. Например, медико-косметическая компания "Гельтек-Медика" выпускает в Москве гели для медицинских исследований, а также косметику для домашнего ухода и аппаратной косметологии. В этом году завод увеличит производство пудры, спрос на которую вырос более чем в 60 раз. Благодаря установке нового оборудования выпуск пудры возрастет со 126 килограммов до 350 килограммов за один цикл производства.В свою очередь, компания "Фаберлик" почти 30 лет производит косметику для женщин и мужчин. В ассортименте средства для макияжа и личной гигиены, парфюмерия, продукция для ухода за волосами и многое другое. Предприятие "БС Биотек Рус" производит профессиональные средства для эстетической медицины. В ассортимент входят кремы, сыворотки, маски, пилинги и прочие специализированные средства.

https://ria.ru/20250503/proizvodstvo-2014431467.html

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анатолий гарбузов, москва, производство