https://ria.ru/20250508/kortezh-2015835580.html

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль - РИА Новости, 08.05.2025

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль

Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:39:00+03:00

2025-05-08T17:39:00+03:00

2025-05-08T17:59:00+03:00

политика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке. Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин