https://ria.ru/20250508/kortezh-2015835580.html
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль - РИА Новости, 08.05.2025
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:39:00+03:00
2025-05-08T17:39:00+03:00
2025-05-08T17:59:00+03:00
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке. Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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Отъезд Си Цзиньпина после переговоров
Путин вышел проводить Си Цзиньпина после переговоров
2025-05-08T17:39
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль после семичасовых переговоров с Путиным