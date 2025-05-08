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Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль - РИА Новости, 08.05.2025
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17:39 08.05.2025 (обновлено: 17:59 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kortezh-2015835580.html
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль - РИА Новости, 08.05.2025
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:39:00+03:00
2025-05-08T17:59:00+03:00
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов. Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке. Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
россия
китай
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Отъезд Си Цзиньпина после переговоров
Путин вышел проводить Си Цзиньпина после переговоров
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политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль после семичасовых переговоров с Путиным

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в общей сложности общение глав государств продлилось более семи часов.
Си Цзиньпин в среду прибыл с визитом в Россию. Ранее в четверг Кремле Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, сделали заявления для представителей СМИ, а также пообщались в неформальной обстановке.
Кадры кортежа, покидающего кремлевскую резиденцию, были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Под личным контролем". О чем договорились Путин и Си Цзиньпин в Москве
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