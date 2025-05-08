https://ria.ru/20250508/kontsert-2015813564.html

Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках

Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках - РИА Новости, 08.05.2025

Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках

В химкинском МГИК провели театрализованный концерт, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:14:00+03:00

2025-05-08T16:14:00+03:00

2025-05-08T16:14:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В химкинском МГИК провели театрализованный концерт, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа. К гостям мероприятия обратилась глава городского округа Химки Елена Землякова. Она поздравила собравшихся с наступающим Днем Победы. "Ваша профессия важна, потому что искусство — фильмы, спектакли, книги — формирует наше мировоззрение. Вы создаете большую часть этого культурного наследия. Ваша миссия — передавать историю достоверно, сохраняя память о подвигах наших предков. Их мужество, стойкость и вера — пример для нас. Мы обязаны сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыто! С наступающим праздником!", — сказала Землякова. Концерт также посетили исполняющий обязанности ректора МГИК Дмитрий Сидоров, участник программы "Время героев", научный сотрудник исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, гвардии капитан Николай Орлов, жители и гости округа. Программа под названием "Победа — 80!" — дипломная работа студентки МГИК Ирины Петровой, созданная под руководством заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета Марины Комаровой. Для гостей выступили студенты факультета музыкального искусства, хореографического факультета, кафедры режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета, воспитанники детской школы искусств МГИК, оркестр и волонтеры. Всего в представлении задействованы более 250 участников. В основе сюжета — драматическая история молодых ребят, которые защищали страну от фашизма с оружием в руках, стояли у станков днями и ночами, дежурили в госпиталях и всячески друг друга поддерживали.

химки (городской округ в московской области)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

химки (городской округ в московской области), российское военно-историческое общество (рвио)