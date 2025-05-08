https://ria.ru/20250508/kontsert-2015813564.html
Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках
Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках - РИА Новости, 08.05.2025
Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках
В химкинском МГИК провели театрализованный концерт, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:14:00+03:00
2025-05-08T16:14:00+03:00
2025-05-08T16:14:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В химкинском МГИК провели театрализованный концерт, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа. К гостям мероприятия обратилась глава городского округа Химки Елена Землякова. Она поздравила собравшихся с наступающим Днем Победы. "Ваша профессия важна, потому что искусство — фильмы, спектакли, книги — формирует наше мировоззрение. Вы создаете большую часть этого культурного наследия. Ваша миссия — передавать историю достоверно, сохраняя память о подвигах наших предков. Их мужество, стойкость и вера — пример для нас. Мы обязаны сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыто! С наступающим праздником!", — сказала Землякова. Концерт также посетили исполняющий обязанности ректора МГИК Дмитрий Сидоров, участник программы "Время героев", научный сотрудник исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества, гвардии капитан Николай Орлов, жители и гости округа. Программа под названием "Победа — 80!" — дипломная работа студентки МГИК Ирины Петровой, созданная под руководством заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета Марины Комаровой. Для гостей выступили студенты факультета музыкального искусства, хореографического факультета, кафедры режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета, воспитанники детской школы искусств МГИК, оркестр и волонтеры. Всего в представлении задействованы более 250 участников. В основе сюжета — драматическая история молодых ребят, которые защищали страну от фашизма с оружием в руках, стояли у станков днями и ночами, дежурили в госпиталях и всячески друг друга поддерживали.
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), российское военно-историческое общество (рвио)
Химки (городской округ в Московской области), Российское военно-историческое общество (РВИО)
Концерт к 9 Мая провели студенты и преподаватели МГИК в Химках
Концерт ко Дню Победы провели студенты и преподаватели МГИК в Химках
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В химкинском МГИК провели театрализованный концерт, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.
К гостям мероприятия обратилась глава городского округа Химки Елена Землякова. Она поздравила собравшихся с наступающим Днем Победы.
"Ваша профессия важна, потому что искусство — фильмы, спектакли, книги — формирует наше мировоззрение. Вы создаете большую часть этого культурного наследия. Ваша миссия — передавать историю достоверно, сохраняя память о подвигах наших предков. Их мужество, стойкость и вера — пример для нас. Мы обязаны сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыто! С наступающим праздником!", — сказала Землякова.
Концерт также посетили исполняющий обязанности ректора МГИК Дмитрий Сидоров, участник программы "Время героев", научный сотрудник исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества
, гвардии капитан Николай Орлов, жители и гости округа.
Программа под названием "Победа — 80!" — дипломная работа студентки МГИК Ирины Петровой, созданная под руководством заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета Марины Комаровой.
Для гостей выступили студенты факультета музыкального искусства, хореографического факультета, кафедры режиссуры театрализованных представлений театрально-режиссерского факультета, воспитанники детской школы искусств МГИК, оркестр и волонтеры. Всего в представлении задействованы более 250 участников.
В основе сюжета — драматическая история молодых ребят, которые защищали страну от фашизма с оружием в руках, стояли у станков днями и ночами, дежурили в госпиталях и всячески друг друга поддерживали.