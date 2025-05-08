https://ria.ru/20250508/konflikt-2015801289.html

Россия и Китай отметили риск ядерного конфликта в мире

Россия и Китай отметили риск ядерного конфликта в мире - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай отметили риск ядерного конфликта в мире

Россия и Китай отметили возросший риск ядерного конфликта в мире на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:28:00+03:00

2025-05-08T15:28:00+03:00

2025-05-08T16:06:00+03:00

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай отметили возросший риск ядерного конфликта в мире на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств.Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля."Стороны с озабоченностью отмечают, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/rf-2015809529.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире