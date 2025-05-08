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Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:34 08.05.2025 (обновлено: 10:40 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kitaj-2015749943.html
Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:34:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
оон
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. "Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, оон, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН, День Победы
Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией защищать историческую правду

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны.
"Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай защищать итоги Второй мировой войны
21 января, 15:53
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинООНДень Победы
 
 
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