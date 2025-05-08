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Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:34:00+03:00
2025-05-08T10:34:00+03:00
2025-05-08T10:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
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си цзиньпин
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оон
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. "Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным.
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Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией защищать историческую правду