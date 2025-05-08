https://ria.ru/20250508/kitaj-2015749943.html

Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне

Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025

Китай готов вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:34:00+03:00

2025-05-08T10:34:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

оон

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. "Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны", - сказал Си Цзиньпин на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, оон, день победы