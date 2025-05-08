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Киргизия не забудет героев Великой Отечественной войны, заявил Жапаров

Киргизия не забудет героев Великой Отечественной войны, заявил Жапаров - РИА Новости, 08.05.2025

Киргизия не забудет героев Великой Отечественной войны, заявил Жапаров

Киргизский народ не забудет героев Великой Отечественной войны, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:52:00+03:00

2025-05-08T11:52:00+03:00

2025-05-08T11:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

киргизия

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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Киргизский народ не забудет героев Великой Отечественной войны, заявил президент республики Садыр Жапаров. "Я верю, что кыргызский народ не забудет героев Великой Отечественной войны. Мы должны чтить и прославлять наших ветеранов и тружеников тыла при их жизни, отдавая должное их подвигу. Каждый ветеран, сидящий здесь с орденами и медалями на груди и придающий особую торжественность празднику Великой Победы, - это не просто участник войны или труженик тыла, это настоящий герой, подаривший нам счастливую и мирную жизнь", - заявил глава государства в Бишкеке на параде в честь 80-летия Победы. Жапаров напомнил, что победа была обеспечена всеми народами единого Советского Союза. "Вторая мировая война должна стать уроком не только для стран СНГ, но и для всего человечества. Мы и сегодня обязаны делать правильные выводы из той трагедии. В условиях современной нестабильности и угрозы возникновения новых конфликтов извлечение уроков из истории становится особенно важным. История - и Первая, и Вторая мировые войны - показала, что в случае глобального конфликта ни одно государство и ни один народ не может остаться в стороне, независимо от его величины. В этих войнах понёс огромные потери и малочисленный кыргызский народ. Поэтому поиск путей предотвращения подобных катастроф остаётся актуальным и поныне. Мы обязаны нести за это ответственность", - подчеркнул президент. Он добавил, что чтобы потомки никогда не забыли неоценимый вклад отцов и последствия разрушительной войны, унесшей десятки миллионов невинных жизней, нынешнее поколение должно научить молодежь ценить мир и спокойствие, жить с осознанием их истинной ценности. "Мы обязаны сохранить завоеванный ценою жизни наших предков мир для наших детей и внуков", - подытожил он. В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии проходит 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая. В параде приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Киргизии и представители других силовых структур страны, всего - около 3 тысяч человек. На параде было представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. Впервые на площади были продемонстрированы переданные Россией ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС. В воздушной части парада приняла участие авиация вооруженных сил Киргизии и Российской Федерации с российской авиабазы в Канте. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.

https://ria.ru/20250508/saratov-2015758666.html

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015760918.html

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Военный парад в Бишкеке Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. Празднование Дня Победы и парад в Киргизии в этом году впервые прошли 8 мая, это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве. На параде было представлено более 120 единиц военной и специальной техники. Впервые на площади были продемонстрированы переданные Россией ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС. В воздушной части парада приняла участие авиация вооруженных сил Киргизии и РФ с авиабазы в Канте. 2025-05-08T11:52 true PT0M45S

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Максим Зубков

киргизия, бишкек, москва, садыр жапаров, снг, зрк с-300, в мире