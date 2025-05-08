https://ria.ru/20250508/iran-2015801759.html

Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг Ирана

Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг Ирана - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг Ирана

Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг иранской ядерной программы, подчеркивая, что оно будет способствовать поддержанию... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:31:00+03:00

2025-05-08T15:31:00+03:00

2025-05-08T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг иранской ядерной программы, подчеркивая, что оно будет способствовать поддержанию международного режима ядерного нераспространения и стабильности на Ближнем Востоке. Соответствующее совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны намерены играть активную созидательную роль в урегулировании вокруг иранской ядерной программы, подчеркивая, что оно будет способствовать поддержанию международного режима ядерного нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

ближний восток

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, россия, китай, ближний восток, оон, иран