Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг Ирана
Россия и Китай намерены играть созидательную роль в урегулировании вокруг Ирана
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены играть активную роль в урегулировании вокруг иранской ядерной программы, подчеркивая, что оно будет способствовать поддержанию международного режима ядерного нераспространения и стабильности на Ближнем Востоке.
Соответствующее совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны намерены играть активную созидательную роль в урегулировании вокруг иранской ядерной программы, подчеркивая, что оно будет способствовать поддержанию международного режима ядерного нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.